Altın fiyatlarında sert düşüş

ABD ile Çin arasındaki tarife geriliminin hafifletilmesi yönündeki anlaşmanın yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirmesi güvenli liman altına satış getirmeye devam ediyor.

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Dün 3206 dolar desteğini kıran ons altın, bu sabah da ANZ'nin dünkü analizinde ifade ettiği 3165 dolar desteğinin altını test etti.

Ons altın 3120 dolara kadar gerilemenin ardından şu sıralarda 3130 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 3900 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Yurt içinde gram altın fiyatı bugün 3889 lira seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda 3903 lira seviyesinde hareket ediyor.

ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

GoldSilver Central'ın Genel Müdürü Brian Lan, ABD-Çin ticaret ateşkesinin piyasa için iyi bir haber olduğunu, bu nedenle insanların artık riskli varlıklara daha fazla baktığını söyledi. "Bir sonraki kilit seviye olarak 3.150 dolara bakıyoruz. Eğer bu seviye tutmazsa, o zaman 3.100 dolar muhtemeldir" diye konuştu.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed politika yapıcıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ve ticaret müzakerelerinin fiyatları ve ekonomiyi nasıl etkileyeceğini değerlendirmeye çalışırken faiz oranlarını olduğu yerde bırakıyor. Şimdiye kadar somut veriler onlara devam etmek için çok az şey veriyor. Fed Başkanı Jerome Powell da günün ilerleyen saatlerinde bir konuşma yapacak.

Teknik analistlere göre ons altın için bugün güçlü destek 3135 dolarda. Buranın kırılması halinde 3091 dolara kadar geri çekilme bekleniyor.

Yukarıda dirençler ise 3206 ve 3251 dolarda.