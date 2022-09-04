Altın fiyatlarında sert gerileme

Para ve emtia piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasını fiyatlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Jackson Hole Sempozyumu’nda Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası piyasalar hareketlenmişti.

Fed Başkanı Powell faiz politikasının önümüzdeki dönemde açıklanacak verilere göre şekilleneceğini söylerken, daha yüksek oranlı bir faiz artışına gidilebileceğinin sinyalini vermişti. Fed cephesinden gelen şahin mesajların ardından dolar endeksi ve tahvil faizinde yükseliş hız kazandı.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Haftaya sert yükselişle başlayan dolar endeksi perşembe günü 109.977’yi aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise perşembe günü yüzde 3.295’i aşarak 21 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Tahvil faizi ve dolar endeksindeki sert yükselişin etkisiyle birlikte altın fiyatlarında baskı arttı. Yatırımcıların dolara yönelmesiyle birlikte altın piyasasından çıkış hız kazandı.

75 BAZ PUAN İHTİMALİ KUVVETLENİYOR

Atlanta Fed Başkanı Raphale Bostic perşembe günü yaptığı açıklamada enflasyonu aşağı çekme çalışmalarının hala tamamlanmadığını ve mevcut hızın Fed’in yüzde 2 hedefinden çok uzak olduğunu kaydetti. Piyasa 20-21 Eylül’de yapılacak toplantıda Fed'in 75 baz puanlık faiz artışı yapmasını bekliyor.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI KRİTİK GELİŞMEDEYDİ

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı cuma günü saat 15.30’da ABD'de açıklanan ağustos ayı tarım dışı istihdam verisindeydi. Tarım dışı istihdam 315 bin arttı. Beklenti ise 318 bin yükseliş olacağı yönündeydi. Temmuz ayı istihdam artışı 526 bine ve haziran verisi 293 bine revize edildi.

KRİTİK GELİŞME SONRASI ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ

Haftaya 1737 dolardan başlayan ons altın perşembe günü dolar endeksindeki sert yükselişin etkisiyle birlikte 1688 doları görerek 5 haftanın en düşük seviyesini test etti. Cuma günü ise ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından ons altında yön belli oldu.

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Tarım dışı istihdam verisi öncesi 1705 dolar seviyelerinden işlem gören ons altın kritik gelişme sonrası 1718 dolara kadar yükseldi. Ons altın haftayı 1713 dolardan tamamladı.

5 AY BOYUNCA ÜST ÜSTE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 1.49 oranında değer kaybetti. Son 3 haftadır üst üste düşüş kaydeden ons altın, aylık bazda ise son 5 aydır gerileme gösteriyor.

GRAM ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Haftaya 1015 liradan başlayan gram altın perşembe günü ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte 985 liraya gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini test etti. Cuma günü 1009 liraya kadar çıkan gram altın haftayı 1002 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 1.24 oranında kaybettirdi. Gram altın fiyatı son 3 haftadır üst üste gerileme gösteriyor.