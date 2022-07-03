Altın fiyatlarında sert hareket

Altın fiyatları son dönemde oldukça hareketli bir seyir izliyor. Yatırımcılar da fiyatlardaki değişimi merakla takip ediyor. Cuma günü ons altın fiyatındaki sert düşüş altın yatırımcılarını resmen korkuttu. Peki haftanın son işlem gününde ne oldu?

6 AYIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Haftaya 1827 dolardan başlayan ons altın 4 işlem gününde de düşüş kaydetti. Cuma günü 1784 doları gören ons altın 6 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Gün içerisinde dip seviyeyi gördükten sonra yönünü yukarı çeviren ons altın 1812 dolara kadar yükseldi ve ardından haftayı 1811 dolardan tamamladı. Ons altın haftalık bazda yüzde 0.30 değer kaybetti.

1800 DOLAR SEVİYESİ ÇOK KRİTİK

Ons altında 1800 dolar pivot seviyesi oldukça kritik bir eşik. Eğer ons altın 1800 dolar psikolojik eşiğin altına sarkarsa fiyatlarda düşüşün devamı beklenebilir. Cuma günü kısa süreliğine bu seviyenin altına inen ons altın tekrardan 1800 doların üzerinde tutunmayı başardı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayından bu yana parasal sıkılaşmaya gitmesi diğer ülke merkez bankalarının da faiz artırmasına yol açıyor. Küresel çapta artan enflasyona karşı merkez bankaları faiz silahını çekti.

Merkez bankalarının faiz artırması enflasyonu aşağı yönlü baskılamada etkili olsa da ekonomilerin resesyona girme ihtimali de giderek artıyor. Faiz artırımına gidilmesiyle birlikte tüketiciler ve işletmeler daha yüksek orandan borçlanıyor. Bu durum da ekonominin durgunluğa yol açmasında en büyük etken olarak karşımıza çıkıyor.

ABD’de enflasyon 41 yılın rekorunu kırarken Fed en son toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak 28 yılın en sert hamlesini gerçekleştirmişti. Altın piyasası ABD ekonomisinin resesyona girebileceği ihtimalini fiyatlıyor.

GÜÇLENEN DOLAR ONS ALTINI ALTÜST ETTİ

Resesyon endişeleri değerli metaller başta olmak üzere tüm emtiaların düşmesine yol açarken, dolar endeksi yeniden 105 seviyesini aştı. Doların küresel çapta değer kazanması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

ONS ALTINDAKİ SERT DÜŞÜŞTEN GRAM ALTIN NASIL ETKİLENDİ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ticari kredilere yönelik getirdiği tedbir sonrası Türk lirası döviz kurları karşısında değer kazanmıştı. Bu gelişmeyle birlikte gram altın haftaya sert düşüşle başladı.

Pazartesi günü 949 liraya kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini gören gram altın, haftanın kalanında dolar kurunun yükselmesiyle birlikte toparlanma kaydetti. Gram altın perşembe günü 981 liraya kadar çıkarak haftalık bazda zirveyi gördü.

Cuma günü ons altındaki sert düşüşün etkisiyle 961 liraya kadar gerileyen gram altın ardından toparlanma kaydederek haftayı 976 liradan tamamladı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.60 oranında kaybettirdi.