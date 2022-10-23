Altın fiyatlarında sert hareket
Hafta ortasında gerileme göstererek 3 haftanın en düşük seviyesini test eden altın fiyatlarında cuma günü yön değişti. Ons altın ve gram altın fiyatındaki sert hareketler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Öte yandan yatırımcılar kasım ayının ilk günlerine kilitlendi. Kritik gelişme piyasada yönü tayin edecek. İşte detaylar...
Son haftalarda altın fiyatlarındaki hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, kasım ayının ilk günlerinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) vereceği faiz kararı öncesi nefesler tutuldu. Piyasalar Fed’in 75 baz puan faiz artırmasını bekliyor. Özellikle Fed yetkililerinden yapılan açıklamalar piyasalarda yönü tayin ediyor.
ALTIN HAFTA ORTASI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ
Haftanın ilk iki işlem gününde yükseliş gösteren altın fiyatları hafta ortasında sert düştü. Haftaya 1643 dolardan başlayan ons altın salı günü 1660 dolara kadar yükseldikten sonra perşembe günü 1622 dolar seviyesini gördü.
Pazartesi gününe 982 liradan başlayan gram altın salı günü 992 liraya kadar yükseldi. Perşembe günü gram altın 969 liraya kadar geri çekildi.
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Özellikle Fed yetkililerinden yapılan agresif faiz artışına ilişkin açıklamaların etkisiyle birlikte dolar endeksi hafta ortasında toparlanma kaydederken, altın fiyatlarında düşüş hız kazanmıştı. Fed’in agresif faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentilerin etkisiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı. Getirilerin yükselmesi yatırımcıları tahvile yönlendirirken, altın piyasasından çıkış hızlanmıştı. Ancak haftanın son işlem gününde piyasada rüzgar tersine döndü.
CUMA GÜNÜ YÜZDE 2’YE YAKIN PRİM YAPTI
Haftanın son işlem gününde ise altın fiyatlarında yön değişti. Hafta ortasında sert düşen altın fiyatları cuma günü dolar endeksinin gerileme göstermesinin etkisiyle birlikte yukarı yönlü hareketlendi. Cuma gününe 1628 dolardan başlayan ons altın akşamüzerine doğru 1658 dolara kadar yükseldi. Günlük bazda yüzde 2’ye yakın değer kazanan ons altın haftayı 1657 dolardan tamamladı.
Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın 0.81 oranında değer kazandı.
GRAM ALTIN 990 LİRAYI AŞTI
Cuma gününe 974 liradan başlayan gram altın ise öğleden sonra ons altında görülen toparlanmanın etkisiyle birlikte 991 liraya kadar yükseldi. Günlük bazda kazanç yüzde 1.8’i aşarken, gram altın haftayı 990 liradan kapattı.
Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.96 oranında kazandırdı.