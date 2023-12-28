Altın fiyatlarında sert hareket! Yeni rekor geldi

Piyasalarda yönü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası fiyatlamaları belirlemeye devam ediyor. Aralık ayı faiz kararı sonrası Fed cephesinden verilen mesajlar yeni yıl itibarıyla bir faiz indirimine gidileceği yönündeydi.

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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın önümüzdeki mart ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair tahminlerin artmasıyla son 3 haftanın en yüksek seviyesine tırmandı.

ALTIN SON 3 YILIN EN İYİ PERFORMANSINA HAZIRLANIYOR

Ons altın bu sabah 2088 dolar seviyesine kadar yükseldi ve 2.135,40 dolar ile rekor kırılan 4 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0.07 artışla 2080 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2076 dolar seviyeleri görüldü.

Altın bu yılı yaklaşık %14'lük bir kazançla son üç yılın en iyi performansını göstererek tamamlamaya hazırlanıyor.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ SERT YÜKSELİŞİN NEDENİ

Capital.com'da Kyle Rodda, düşük getiriler ve doların faiz oranı oynaklığına ilişkin riskin azaldığını gösterdiğini ve altına ons başına 2100 dolar seviyesine doğru ekstra bir itici güç sağladığını söyledi. Dolar endeksinin beş ayın en düşük seviyesine gerilemesi altının cazibesini artıran faktörlerden biri oldu.

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Rodda, 2024'e doğru altının hareketinin "piyasaların faiz indirimlerini fiyatlarken fazla ileri gidip gitmediğine ve ABD'de resesyon koşullarının ortaya çıkmaya başlayıp başlamadığına bağlı olduğunu" söyledi.

Bugün için destek noktaları ise 2078 ve 2062 dolar.

GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Ons altındaki yükselişe bağlı olarak gram altın fiyatı bugün 1975 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın şu dakikalarda 1969 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1959 lira seviyesi test edildi.

KAPALIÇARŞI'DA FİYATLAR REKOR KIRDI

Öte yandan Kapalıçarşı’da işlem gören gram altının satış fiyatı bugün 2049 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.