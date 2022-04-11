Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed toplantı tutanaklarındaydı. Tutanaklarda Fed üyeleri faizin bu yıl içerisinde birkaç kez 50 baz puan artırılması gerektiğini kaydederken, bilanço daraltmasına ilişkin piyasalara önemli mesajlar verildi. Buna göre Fed bilançosu aylık 95 milyar dolar küçültülecek.

ONS ALTIN FED’İN ETKİLERİNİ SİLDİ

Bu gelişme sonrası ons altın çarşamba günü 1915 dolara geri çekilerek haftanın en düşük seviyesini görmüştü. Kısa süre içerisinde düşüş kaydetse de ons altın perşembe ve cuma günü yükselişe geçti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Cuma günü 1948 dolara yükselen ons altın 1947 dolardan kapandı. Ons altın geçtiğimiz hafta yatırımcısına yüzde 1.17 oranında kazandırdı.

Haftanın ilk işlem gününe 1947 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 1956 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1940 dolar, en yüksek ise 1958 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz hafta yatırımcısına yüzde 1.49 oranında kazandıran gram altın bugün itibarıyla yukarı yönlü bir seyir izliyor.

Güne 923 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 927 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 919 lira, en yüksek ise 928 lira seviyeleri görüldü.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE ENFLASYON ALTINA DESTEK VERİYOR

Fed’in parasal sıkılaşma mesajı sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 yılın, dolar endeksi ise 2 yılın zirvesine çıktı. Doların küresel çapta değer kazanması altın fiyatları üzerinde baskı oluştururken, Rusya ile Ukrayna savaşının sürmesiyle jeopolitik riskler halen altın fiyatlarının geri çekilmesini önlüyor. Öte yandan küresel enflasyonun tırmanışa geçmesi de yatırımcıları güvenli liman altına yönlendiriyor.