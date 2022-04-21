Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantısında politika faizinin 50 baz puan artırılacağını fiyatlıyor. Birçok Fed yetkilisi 50 baz puanlık bir faiz artışına kesin gözüyle bakıyor.

FED’DEN ŞAHİN MESAJLAR

Fed cephesinden faiz artışına ilişkin şahin mesajlar gelmeye devam ediyor. Chicago Fed Başkanı Charles Evans önümüzdeki iki toplantıda Fed’in önden yüklemeli sıkılaştırma yapabileceğini belirterek 50 baz puanlık faiz artırımına açık olduğunu söyledi.

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Mayıs ayında 50 baz puanlık artış için güçlü gerekçeler olduğunu vurgulayan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly yıl sonuna kadar yüzde 2,5 civarında görülen nötr faize süratle çıkmaları gerektiğini bildirdi.

IMF’NİN RAPORU SONRASI ONS ALTIN SERT DÜŞTÜ

Öte yandan salı günü paylaşılan IMF raporu sonrası altın fiyatlarında baskı arttı. IMF ocak ayında yayınladığı son 'Dünya Ekonomik Görünüm' tahminlerinden bu yana küresel ekonomik görünümün ciddi şekilde kötüleştiğini bildirdi.

Küresel ekonomi için bu yıl ve 2023 yılı büyüme tahminlerini yüzde 3,6 olarak belirleyen IMF, gelişmiş ekonomiler için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 3,3'e ve 2023 yılı için büyüme öngörüsünü yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e indirdi. Gelişmekte olan ekonomiler için 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,8'e çeken IMF, 2023 yılı tahminini de yüzde 4,7'den yüzde 4,4'e düşürdü.

Pazartesi günü 1998 dolar seviyesine çıkarak 5 haftanın zirvesine ulaşan ons altın IMF’nin raporu sonrası salı günü 1943 dolara kadar geri çekildi.

Geçtiğimiz güne 1950 dolardan başlayan ons altın 1939 dolara kadar geri çekildikten sonra toparlanma kaydederek 1957 dolardan kapandı.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Bugüne 1957 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre geri çekilerek 1946 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1943 dolar, en yüksek ise 1957 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DA GERİLİYOR

Çarşamba günü 919 lira seviyesinden açılan gram altın 924 liraya çıktıktan sonra 923 liradan kapandı.

Gram altın bugüne 923 liradan başladı. Gram altın şu dakikalarda gerileyerek 918 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 917 lira, en yüksek ise 924 lira seviyeleri görüldü.