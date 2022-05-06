Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Çarşamba günü Fed’in faiz kararı sonrası altın fiyatlarında sert hareketler görüldü.

Fed beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0.75-1 aralığına çekti. Kritik gelişme sonrası Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell sonraki toplantılarda Fed’in 75 baz puanlık faiz artışına gitmesinin gündemde olmadığını söyledi. Bu gelişme sonrası altın fiyatlarında yükselişler hız kazandı.

ONS ALTIN 1900 DOLARDAN DÖNDÜ

Fed’in faiz kararı sonrası ons altın fiyatı perşembe günü 1909 dolara kadar yükseldi. Akşamüzerine doğru ise ons altın düşüşe geçti. Ons altın 1872 dolara kadar geri çekildikten sonra 1877 dolardan kapandı.

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Bugüne 1877 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş kaydederek 1884 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1866 dolar, en yüksek ise 1884 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 900 LİRANIN ÜZERİNDE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Fed kararı sonrası ons altında gerçekleşen yükselişin etkisiyle birlikte gram altın fiyatı geçtiğimiz gün 912 liraya kadar çıktıktan sonra 897 liradan kapandı.

Bugüne 897 liradan başlayan gram altın önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 904 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 892 lira, en yüksek ise 912 lira seviyeleri görüldü.