Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasaları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fed, 22 yılın en sert faiz artışına giderek politika faizini 50 baz puan yükseltmişti.

Fed faiz oranını yüzde 0.75-1 aralığına çekerken önümüzdeki toplantılarda 75 baz puanlık bir faiz artışına gidilmeyeceğinin sinyalini vermişti. Bu gelişmeye ilk etapta piyasa olumlu tepki verse de ons altın fiyatı geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamladı.

GÜÇLENEN DOLAR ONS ALTINI BASKILIYOR

Geçtiğimiz hafta yüzde 0.71 oranında gerileyen ons altın fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününde de aşağı yönlü bir seyir izliyor. Güne 1874 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda geri çekilerek 1869 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1866 dolar, en yüksek ise 1885 dolar seviyeleri görüldü.

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Fed’in faiz artışına gitmesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselişini sürdürüyor. Tahvil faizi bugün yüzde 3.179’u aşarak son 3.5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Tahvil faizlerindeki yükseliş ise doların küresel çapta güçlenmesinde etkili oluyor.

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 104.187’yi aşarak 20 yılın zirvesine ulaştı.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler doların güçlenmeye devam etmesinin ons altın fiyatını 1850 dolar seviyesine kadar gerileteceğini öngörüyor. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine kağıdının 3.5 yılın zirvesine çıkmasının da ons altın fiyatını aşağı çektiğini belirten analistler 1850 dolar seviyesinin altına inilmesi halinde 1835 dolara kadar geri çekilme olmasını bekliyor.

Ons altın için bugün ilk destek 1867 dolar/ons, yukarı hareketlerde direnç 1899 dolar/ons seviyesinde.

GRAM ALTIN KRİTİK EŞİKTE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlere paralel bir seyir izliyor. Geçtiğimiz haftayı yatay seyirle tamamlayan gram altın yeni haftanın ilk işlem gününe 905 liradan başladı. Şu dakikalarda düşüş kaydeden gram altın 900 lira kritik eşik seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 897 lira, en yüksek ise 907 lira seviyeleri görüldü.