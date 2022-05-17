Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın piyasası ABD’deki ekonomik gelişmelerin etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini artırmaya başlamasıyla birlikte mart ayından itibaren aşağı yönlü bir seyir izleyen altın fiyatları geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte geri çekilmişti.

ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ FED’İ ZORLUYOR

ABD’de enflasyon rakamlarının halen yüksek seyretmesi Fed’i sıkı para politikası uygulamaya zorluyor. Bu kapsamda Fed nisan ayında 50 baz puanlık faiz artırımına giderek 22 yıl aranın ardından en sert yükselişi gerçekleştirmişti.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Fed’in parasal sıkılaşmaya gitmesi doların küresel çapta güçlenmesinde etkili oldu. Tahvil faizlerindeki yükselişin de etkisiyle son dönemde yatırımcılar altından çıkarak dolara yöneldi. Dolar endeksi geçtiğimiz hafta cuma günü 105.005’i aşarak 20 yılın zirvesine çıkmıştı. Endeks bu hafta itibarıyla aşağı yönlü bir seyir izleyerek 103.938 seviyesine kadar geriledi.

ONS ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Yeni haftada doların zayıflaması ons altını destekliyor. Geçtiğimiz güne 1811 dolardan başlayan ons altın 1882 dolara kadar yükseldikten sonra 1824 dolar seviyesinden kapandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugüne 1824 dolardan başlayan ons altın önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1828 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1821 dolar, en yüksek ise 1830 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altın ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle primli bir seyir izliyor. Geçtiğimiz güne 902 liradan başlayan gram altın 936 liraya çıktıktan sonra 911 liradan kapandı.

Bugün 911 liradan açılan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 922 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 910 lira, en yüksek ise 922 lira seviyeleri görüldü.