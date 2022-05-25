Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarındaki hareketler yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde dolar endeksinin geri çekilmesiyle birlikte ons altın fiyatı yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz haftadan bu yana aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar endeksi dün 101.646’ya inerek 1 ayın en düşük seviyesine ulaştı.

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Doların 6 gelişmiş ülke para birimi karşısında değer kaybetmesiyle birlikte ons altında yükseliş hızlandı. Geçtiğimiz güne 1853 dolardan başlayan ons altın 1869 dolara kadar yükseldikten sonra 1849 dolardan kapandı.

ONS ALTIN ZİRVEDEN DÖNDÜ

Ons altın geçtiğimiz gün haftalık bazda en yüksek fiyat seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçti. Bugüne 1866 dolardan başlayan ons altın önceki kapanış seviyesine göre geri çekilerek 1857 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1856 dolar, en yüksek ise 1868 dolar seviyeleri görüldü.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler 1850 dolar/ons seviyesinin güçlü bir destek haline geldiğini belirterek fiyatın 1867 dolar/ons direncini zorlamaya devam etmesini bekliyor. Bu direncin üzerinde kalınması halinde 1882 dolar/ons seviyesinin yeni hedef haline geleceği ifade ediliyor.

GRAM ALTIN 974 LİRAYI GÖRDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altın ve dolar/TL’deki hareketlerden etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz güne 949 liradan başlayan gram altın 969 liraya ulaşarak 2.5 ayın zirvesini gördü. Gram altın dün 964 liradan kapandı.

Bugüne 964 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 975 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 961 lira, en yüksek ise 977 lira seviyeleri görüldü.