Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasaları çarşamba günü açıklanan Fed faiz kararı sonrasında yön buldu. Fed piyasa beklentileri dahilinde 75 baz puanlık artışa giderek politika faizini 1.50-1.75 seviyelerine çekti.

Fed Başkanı Jerome Powell, önümüzdeki toplantıda 50 veya 75 baz puanlık bir faiz artışına gidilebileceğini söylerken, “Bu büyüklükteki adımların yaygın hale gelmesini beklemiyorum” dedi. Powell’ın bu ifadesinde önümüzdeki toplantılarda daha büyük faiz artışı yapılmayacağı anlaşıldı. Kritik gelişme sonrası ise altın fiyatlarında yön belli oldu.

ALTIN POWELL’IN AÇIKLAMALARI SONRASI YÜKSELDİ

Altın piyasası Fed’in bundan sonraki toplantılarda daha sıkı bir faiz artışına gitmeyeceğinin anlaşılmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. Çarşamba gününe 1808 dolardan başlayan ons altın Fed’in faiz kararı sonrası 1841 dolara kadar yükseldikten sonra 1833 dolardan kapandı.

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Geçtiğimiz güne 1833 dolardan başlayan ons altın 1857 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altın bugün ise gerileme kaydederek 1850 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1841 dolar, en yüksek ise 1857 dolar seviyeleri görüldü.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI KRİTİK GELİŞMEDE

Öte yandan bugün altın yatırımcıları Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmaya kilitlendi. Powell saat 15.45’te piyasalara kritik mesajlar verecek. Powell’ın açıklamaları sonrası altın fiyatlarında yön değişebilir.

GRAM ALTIN 1035 LİRADAN DÖNDÜ

Geçtiğimiz güne 1015 liradan başlayan gram altın 1033 liraya kadar yükseldi. Bugün 1033 liradan açılan gram altın şu dakikalarda gerileme kaydederek 1030 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1024 lira, en yüksek ise 1035 lira seviyeleri görüldü.