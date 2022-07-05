Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasaları küresel ekonomilerin resesyona girebileceği ihtimalini fiyatlıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayından itibaren faiz artırmaya başlamasıyla birlikte diğer ülkelerin merkez bankaları da sıkılaşma sürecine girmişti.

FED ENFLASYONU DİZGİNLEYEMİYOR

Fed son toplantıda politika faizi 75 baz puan artırarak 28 yılın en sert hamlesini gerçekleştirmişti. Ancak buna rağmen ABD’de enflasyon halen rekor seviyede bulunuyor. Fed’in sıkı para politikası adımları enflasyonu düşürmeye yetmiyor.

RESESYON ENDİŞESİ EMTİALARI VURDU

Merkez bankalarının faiz artırmaya başlamasıyla birlikte küresel çapta ekonomilerin resesyona girebileceği ihtimali giderek artıyor. Ekonomilerin durgunluğa girebileceğine yönelik beklentiler ise emtia fiyatlarının sert düşmesine yol açtı. Bakır fiyatı 17 ayın en düşük seviyesine yakın seyrederken, mısır, buğday ve soya fasulyesi gibi gıda emtiaları 4-5 ayın dibinde hareket ediyor.

ONS ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ÜSTÜNDE

Altın fiyatlarında ise resesyon baskısı geçtiğimiz hafta derinden hissedildi. Geçtiğimiz hafta cuma günü ons altın 1784 doları görerek 6 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın ardından toparlanma kaydederek 1812 dolara kadar yükseldi.

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Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününe 1811 dolardan başladıktan sonra 1804 dolara kadar geriledi. Ons altın günü 1807 dolardan kapattı.

Bugüne 1807 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 1803 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1803 dolar, en yüksek ise 1812 dolar seviyeleri görüldü.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Dolar endeksi geçtiğimiz gün 105.635’e kadar yükselerek 20 yılın zirvesine çıktı. Doların küresel çapta değer kazanması ons altın üzerinde baskı oluşturuyor.

GRAM ALTIN 3 GÜNDÜR YÜKSELİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı son 3 işlem gününde de yükseliş kaydediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü gram altın 976 liraya kadar yükselmişti. Gram altın pazartesi günü 980 lira seviyesini aştı.

Bugüne 977 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 982 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 975 lira, en yüksek ise 985 lira seviyeleri görüldü.