Altın fiyatlarında son durum ne?

Fed temmuz toplantısında beklendiği gibi 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Bu karar sonrasında Fed, politika faizi oranını yüzde %2.25-2,50'ye yükseltti.

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Fed'den yapılan yazılı açıklamada FOMC'un enflasyon tehditleri konusunda çok endişeli olduğu belirtilirken, yüzde 2 enflasyon hedefine dönülmesine güçlü şekilde bağlı kalındığı hatırlatıldı.

Bilanço daraltmanın eylül ayında da planlandığı gibi hızlandırılacağı aktarıldı.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın 1738 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1733 dolar, en yüksek ise 1741 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın yeni günde primli bir seyir izleyerek 998 liradan işlem görüyor.