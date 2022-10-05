Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan altın piyasası yeni haftada sert hareketlere sahne oldu. Özellikle pazartesi günü ABD’de imalat PMI verilerinin beklentilerin altında kalması ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasım ayından sonra faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirdi.

Fed’in sıkı para politikasına ara vereceğine yönelik beklentilerin artmasının etkisiyle birlikte pazartesi günü dolar endeksinde sert düşüş görüldü. Dolar endeksinin hafta başından bu yana değer kaybetmesi ons altının sert yükselmesine yol açtı. Ons altındaki artış yurt içinde gram altın fiyatını yükseltti.

ALTIN FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Haftaya 1660 dolardan başlayan ons altın 1700 dolar olan kritik seviyenin üzerine çıkmıştı. Geçtiğimiz gün de kazançlarını artıran ons altın 1729 dolara kadar yükseldi. Ons altın dün 1726 dolardan kapandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugüne 1726 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1705 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1700 dolar, en yüksek ise 1726 dolar seviyeleri görüldü. Dolar endeksinin bugün toparlanma göstermesi ons altın fiyatını aşağı yönlü etkiledi.

GRAM ALTIN 1033 LİRAYI GÖRDÜ

Haftaya 988 liradan başlayan gram altın pazartesi günü 1014 liraya kadar yükseldi. Salı günü de kazançlarını artıran gram altın 1033 liraya çıktıktan sonra 1030 liradan kapandı.

Bugüne 1031 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme göstererek 1018 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1016 lira, en yüksek ise 1033 lira seviyeleri görüldü.