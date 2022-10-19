Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarındaki sert hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, ABD’den gelen ekonomik veriler piyasada yönü tayin ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD’de açıklanan eylül ayı enflasyon rakamlarının ardından altın fiyatlarında baskı artmıştı.

ALTIN FİYATLARI KRİTİK ‘ENFLASYON’ VERİSİYLE YÜZDE 3’E YAKIN GERİLEDİ

ABD’de tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 8.2 oranında yükseldi. Piyasa beklentisi ise tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.1 oranında artması yönündeydi. Kritik veri sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasım ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 75 baz puan artıracağı fiyatlanmaya başlandı. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yüzde 3’e yakın değer kaybıyla tamamladı.

YENİ HAFTANIN İLK İKİ GÜNÜNDE PİYASADA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk iki işlem gününde ise rüzgar tersine döndü. Haftaya 1643 dolardan başlayan ons altın salı günü 1660 dolara kadar yükseldikten sonra 1652 dolardan kapandı. Hafta başında dolar endeksinin 113’lü seviyelerden 111.773’e kadar gerilemesinin etkisiyle ons altında yükseliş hız kazandı.

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Pazartesi gününe 982 liradan başlayan gram altın salı günü 992 liraya kadar yükseldikten sonra 987 liradan kapandı.

ALTIN FİYATLARINDA ‘TAHVİL’ BASKISI

Bugün ise ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4 seviyesinin üzerine çıkması ve dolar endeksindeki toparlanmanın etkisiyle birlikte ons altında baskı arttı. Güne 1652 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme göstererek 1643 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1642 dolar, en yüksek ise 1654 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın üçüncü işlem gününe 987 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre düşüş göstererek 982 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 981 lira, en yüksek ise 995 lira seviyeleri görüldü.