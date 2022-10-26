Gram altın kritik seviyeye çıktı

Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin etkisiyle birlikte altın fiyatları düşüş göstermişti. Haftaya 1657 dolardan başlayan ons altın 1644 dolara kadar gerilerken, 990 liradan açılan gram altın ise 980 liraya kadar gerilemişti.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4 seviyelerini aşmasıyla birlikte yatırımcılar tasarruflarını tahvile kaydırırken, faizsiz bir varlık olan altın piyasasında çıkış hızlanmıştı. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasım ayının ilk günlerinde gerçekleşecek olan toplantıda politika faizini 75 baz puan artırması bekleniyor. Fed’in agresif faiz artışlarına devam edeceğine yönelik beklentiler tahvil faizlerinin yükselmesinde önemli rol oynuyor.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KASIM AYINDA

Altın yatırımcılarının gözü kulağı kasım ayının ilk günlerine çevrildi. Fed’in vereceği karar piyasalarda fiyatlamaları belirleyecek. Fed eğer beklentiler dahilinde agresif faiz artışlarına devam ederse altın fiyatlarında baskı artabilir, Fed beklentilerden daha güvercin bir karar verirse ya da sonraki toplantılarda faiz artış hızını yavaşlatacağına yönelik bir mesaj verirse bu durumda altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görülebilir.

ALTIN FİYATLARI HAFTA ORTASINDA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Haftanın ilk işlem gününde düşüş gösteren altın fiyatları salı günü yönünü yukarı çevirdi. Geçtiğimiz güne 1646 dolardan başlayan ons altın 1662 dolara kadar yükseldikten sonra 1653 dolardan kapandı. 985 liradan açılan gram altın ise 993 lirayı gördükten sonra 988 liradan kapandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugüne 1653 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 1670 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1646 dolar, en yüksek ise 1673 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Güne 988 liradan başlayan gram altın ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre primli seyrederek 999 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 984 lira, en yüksek ise 1001 lira seviyeleri test edildi.

Hafta başında 113’lü seviyelere çıkan dolar endeksinin bugün 109.938’e kadar gerilemesi altın fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor. Doların küresel çapta zayıflaması altın fiyatlarına destek veriyor.

BITCOIN VE ETHEREUM'DA TOPARLANMA

Son günlerde cansız seyreden kripto para birimleri bugün itibarıyla toparlanma kaydediyor. Piyasanın en yüksek hacimlisi Bitcoin bugün 20 bin 783 dolara kadar yükselirken, Ethereum 1556 doları gördü. Kripto paraların toplam piyasa değeri ise 954 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksindeki gerileme kripto para birimlerindeki yükselişe destek veriyor.