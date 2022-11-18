Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yön ABD ekonomisine yönelik gelen verilerle şekillenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de ekim ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalmasının ardından altın piyasası moral bulmuştu.

ONS ALTIN 3 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz hafta yüzde 5’in üzerinde prim yapan altın fiyatları bu hafta salı günü zirve seviyeleri gördü. Haftaya 1769 dolardan başlayan ons altın salı günü 1786 dolara kadar çıkarak 3 ayın zirvesine ulaştı.

GRAM ALTINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Pazartesi gününe 1053 liradan başlayan gram altın salı günü 1068 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ancak hafta ortası itibarıyla altın fiyatlarında yön değişti.

FED ÜYELERİNDEN GELEN MESAJLAR ALTIN FİYATLARINI BASKILIYOR

St Louis Fed Başkanı James Bullard ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin faiz artırımlarının devam edeceği yönünde verdikleri mesajlar uluslararası piyasalarda altın fiyatlarını baskılıyor.

Ekonomistlerin ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranının tepe noktası için yaptıkları tahminlerin 25 baz puan yükselmesi de altını frenleyen faktörler arasında.

Analistler ons altında 1764 dolar seviyesinin üzerinde kalınması halinde 1773 doların hedeflenebileceğini belirtiyor. Aşağı hareketlerde ise destekler 1759 ve 1750 dolar seviyelerinde.

ALTIN FİYATLARI ZİRVEDEN DÖNDÜ

Son haftalarda sert düşen dolar endeksinin toparlanma göstermesiyle hafta ortasında altın fiyatlarında yön değişti. Geçtiğimiz güne 1774 dolardan başlayan ons altın 1754 dolara kadar geriledikten sonra 1760 dolardan kapandı.

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Haftanın son işlem gününe 1761 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1767 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1758 dolar, en yüksek ise 1767 dolar seviyeleri test edildi.

Bugüne 1053 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 1058 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1048 lira, en yüksek ise 1058 lira seviyeleri görüldü.