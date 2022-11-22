Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının zirve seviyelerden yavaşlama göstermesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayı toplantısında politika faizini 50 baz puan artıracağı beklentisi kuvvetlenmişti.

Pek çok Fed yetkilisi Fed’in önümüzdeki toplantıda faiz artış hızını yavaşlatacağına yönelik açıklama yaparken, faiz oranlarının hangi düzeyde tepe yapacağı ise tartışma konusu. Fed’in faiz artışlarına yönelik yapılan açıklamalar özellikle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi üzerinde etkili oluyor.

FED YETKİLİSİNDEN YAVAŞLAMA SİNYALİ

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester pazartesi günü yaptığı açıklamada Fed'in önümüzdeki aydan itibaren daha küçük faiz artışlarına geçebileceğini söyledi.

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San Francisco Fed Başkanı Mary Daly bankanın faiz artırımlarına devam edeceğini ve faizlerin muhtemelen yüzde 5 civarına yükseleceğini belirtti.

ONS ALTINDA YÖN DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz hafta değer kaybeden ve yeni haftaya da kayıpla başlayan ons altın fiyatı dün 1732 dolara kadar gerilemişti.

Bugün dolar endeksinin düşüş göstermesiyle birlikte toparlanma kaydeden ons altın şu dakikalarda 1742 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1737 dolar, en yüksek ise 1745 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTINDA DA YÖN YUKARI DÖNDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta ons altına paralel olarak düşüş göstermişti. Yeni haftaya da aşağı yönlü bir seyirle başlayan gram altın dün 1037 lira seviyesine kadar geri çekilmişti.

Bugüne 1041 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş göstererek 1043 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1038 lira, en yüksek ise 1045 lira seviyeleri test edildi.