Altın fiyatlarında son durum ne?

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor. Fed son 4 toplantıda da üst üste 75 baz puanlık bir artırıma giderek politika faizini 15 yılın zirvesine çıkarmıştı.

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Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell aralık ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin yavaşlatılabileceğini söylemişti. Bu durum doların küresel çapta zayıflamasına yol açarken, altın fiyatlarında yükseliş hız kazanmıştı.

Haftanın ilk işlem gününe ons altın sert yükselişle başladı. 1810 dolara kadar çıkan ons altın 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Zirve seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçen ons altın 1765 doları gördü. Salı ve çarşamba günleri bir miktar toparlanan ons altın 1790 dolara kadar yükseldi.

Yurt içinde ise gram altın fiyatı haftanın ilk işlem gününde tarihi rekor seviyeyi gördü. Gram altın 1084 liraya kadar yükseldikten sonra 1058 liraya kadar geriledi. Salı ve çarşamba günleri toparlanma gösteren gram altın 1073 liraya kadar yükseldi.

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Bugüne 1788 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1795 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1788 dolar, en yüksek ise 1797 dolar seviyeleri test edildi.

Haftanın son işlem gününe 1072 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1076 liradan işlem görüyor.