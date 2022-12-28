Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD’de enflasyon göstergelerindeki düşüş eğilimi piyasalar tarafından olumlu karşılanırken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ileriye dönük projeksiyonlarına ilişkin faiz politikası fiyatlanmaya devam ediyor.

Fed yükselen enflasyonla başa çıkabilmek için mart ayından bu yana faiz artırırken, 4 kez üst üste 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti. Fed yılın son politika toplantısında ise faiz artırım hızını yavaşlatmıştı. Fed, 50 baz puanlık bir artırıma giderek politika faizini yüzde 4.50 seviyesine çıkardı.

Fed faiz artırım hızında yavaşlamaya gitse de Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonda belirgin bir düşüş görülmeyene kadar faiz indirimine gidilmeyeceği ve faiz artırımına devam edileceğini söylemişti. Bu durum ise piyasalarda risk iştahını düşürmüş ve altın fiyatlarının gerilemesine yol açmıştı.

ALTIN FİYATLARI ‘ÇİN’ ETKİSİYLE PRİMLENDİ

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de enflasyon görünümüne ilişkin gelen verilerin olumlu gelmesiyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Öte yandan yeni haftada ise Çin’in uyguladığı sıkı Covid-19 politikasından normalleşme sürecine geçmesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

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Çin’de ülkeye gelen yabancı turistler için uygulanan zorunlu karantinaların kaldırılmasıyla birlikte piyasalarda risk iştahı arttı. Hisse ve emtia piyasaları yükselirken, bu durum altın fiyatlarını da yukarı yönde etkiledi.

ONS ALTINDA SERT HAREKET

Geçtiğimiz güne 1798 dolardan başlayan ons altın genel olarak primli bir seyir izledi. Saat 18.30’a doğru sert hareket gösteren ons altın kısa süreliğine 1833 doları gördü. Ons altın gün içi zirve seviyeyi test ettikten sonra günü 1812 dolardan kapattı.

Bugüne 1812 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre düşüş göstererek 1805 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1799 dolar, en yüksek ise 1814 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1100 LİRANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Öte yandan yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel bir seyir izlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz güne 1079 liradan başlayan gram altın akşamüzeri ons altında görülen sert hareketin etkisiyle birlikte kısa süreliğine 1108 liraya ulaşarak rekor kırdı. Zirve seviyeyi gördükten sonra kazançlarını silen gram altın günü 1088 liradan tamamladı.

Haftanın üçüncü işlem gününe 1088 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre düşerek 1086 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1082 lira, en yüksek ise 1095 lira seviyeleri test edildi.