Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen bankacılık krizinin etkisiyle birlikte yatırımcı pozisyonları değişmişti. Özellikle ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın da aralarında bulunduğu 3 bankanın batması ve İsviçre merkezli Credit Suisse’nin zor duruma girmesiyle birlikte finansal piyasalarda risk eğilimi arttı.

ABD’de banka iflasları sonrası yatırımcılar mevduat ve tahvilden çıkarak güvenli liman olarak altına yönelmiş ve geçtiğimiz hafta ons altının fiyatı 2000 dolar seviyesini aşmıştı.

GRAM ALTIN GEÇEN HAFTA REKOR KIRDI

Ons altında görülen sert yükselişin etkisiyle birlikte geçen hafta cuma günü gram altın 1234 lira ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

BANKA KRİZİNE YÖNELİK ENDİŞELER HAFİFLEDİ

Yeni haftada ise banka krizine yönelik endişelerin azalmasıyla birlikte altın piyasasında aşağı yönlü seyir gözleniyor. Silikon Vadisi Bankası, First Citizens Bank tarafından satın alındı.

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First Citizens Bank’ın SVB’nin yaklaşık 72 milyar dolarlık varlığını 16.5 milyar dolarlık indirimle satın aldığı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta da İsviçreli dev banka UBS’nin Credit Suisse’yi satın alması ile birlikte banka krizine yönelik riskler azaldı.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM NE?

Geçtiğimiz güne 1956 dolardan başlayan ons altın 1975 dolara kadar yükseldikten sonra 1973 dolardan kapandı.

Bugüne 1973 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1959 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1958 dolar, en yüksek ise 1974 dolar seviyeleri test edildi.

Dün 1201 liradan açılan gram altın 1225 liraya kadar yükseldikten sonra 1213 liradan kapandı.

Haftanın üçüncü işlem gününe 1213 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1205 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1204 lira, en yüksek ise 1221 lira seviyeleri görüldü.