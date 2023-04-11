Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilere yakın gelmesinin ardından pazartesi günü piyasalarda düşüş eğilimi hızlanmıştı.

ABD’de tarım dışı istihdam mart ayında 236 bin arttı, piyasalarda beklenti yükselişin 239 bin olması yönündeydi. Ülkede işsizlik oranı ise 0.1 puan gerileyerek yüzde 3.5 olarak gerçekleşti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Kritik tarım dışı istihdam verisi ABD’de iş gücü piyasasında daralma olmadığını gösterdi. Bu durum dolar endeksinin yükselmesine neden olurken, altın fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi.

ONS ALTIN DÜN 1981 DOLARI GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1998 dolardan başlayan ons altın 1981 dolara kadar geriledikten sonra 1991 dolardan kapandı.

GRAM ALTIN DÜN 1228 LİRAYA GERİLEDİ

Haftaya 1241 liradan başlayan gram altın ons altındaki düşüşe bağlı olarak 1228 liraya kadar geriledi. Gram altın günü 1234 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADAKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock, ABD ekonomisinin yavaşlamakta olduğuna işaret etti.

Bank of America ise yatırımcı notunda ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte daralma riski ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Resesyona yönelik son gelen öngörülerin etkisiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında politika faizinde bir artırıma gitmeyebileceğine yönelik beklentiler güçlendi. Bu durum altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesine neden oldu.

Bugüne 1991 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2003 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1988 dolar, en yüksek ise 2007 dolar seviyeleri test edildi.

Haftanın ikinci işlem gününe 1233 liradan başlayan gram altın ise şu dakikalarda yükselerek 1242 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1231 lira, en yüksek ise 1245 lira seviyesi görüldü.