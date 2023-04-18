Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta ortasında ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın fiyatlarında sert yükselişler görülmüştü. ABD’de martta yıllık enflasyonun 9 aydır üst üste gerilemesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler azalmıştı.

ONS ALTIN 2000 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Bu durum dolar endeksi ve tahvil faizinde düşüşleri beraberinde getirirken altın fiyatlarında dikkat çeken yükselişler görülmüştü. Geçen hafta ons altın 2048 doları görerek 13 ayın zirvesini test etmişti. Gram altın ise 1283 lira ile tarihi rekor kırmıştı. Ancak cuma gününden sonra altın piyasası düşüş eğilimine girdi.

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Yeni haftanın ilk işlem gününde de aşağı yönlü bir seyir izleyen ons altın 2000 dolar olan psikolojik sınırın altına sarkarak 1981 dolara kadar geriledi. Ons altın günü 1995 dolardan tamamladı.

Pazartesi gününe 1247 liradan başlayan gram altın 1234 liraya kadar geriledikten sonra 1244 liradan kapandı.

İŞTE ALTIN PİYASASINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Dün saat 15.30’da ABD’de New York Empire State İmalat Endeksi verisi açıklandı. Nisan ayında -18.00 olması beklenen endeksin beklentilerin üzerinde gelerek 10.80 olarak açıklanmasının ardından dolar endeksi ve tahvil faizi yükselişe geçti, altın fiyatları baskı altında kaldı.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

Bugüne 1995 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1999 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1993 dolar, en yüksek ise 2001 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın ikinci işlem gününe 1244 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli seyrederek 1247 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1242 lira, en yüksek ise 1253 lira seviyeleri test edildi.