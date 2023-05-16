Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yön ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle şekillenmeye devam ediyor. ABD’de borçlanma tavanına ilişkin belirsizlikler ve resesyon korkuları altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

Bugün ise ABD’de saat 16.15’te nisan ayı kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi rakamları açıklanacak. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimindeki değişim Fed beklentilerini değiştirebilir.

ALTIN FİYATLARI DÜN HAFİF YÜKSELDİ

Haftaya 2009 dolardan başlayan ons altın 2022 dolara kadar yükseldikten sonra 2016 dolardan kapandı.

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Pazartesi gününe 1266 liradan başlayan gram altın 1278 lirayı test ettikten sonra 1274 liradan günü tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 2016 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2007 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2002 dolar, en yüksek ise 2018 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın ikinci işlem gününe 1274 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1271 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1267 lira, en yüksek ise 1289 lira seviyeleri test edildi.