Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yön Fed faiz kararı sonrası belli oldu. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit bıraktı. Fed toplantısı sonrası Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları dikkat çekti. Kritik gelişme sonrasında altın fiyatlarında yön değişti.

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'FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR'

Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell ekonominin para politikasında sıkılaştırma sonrası bir "yumuşak inişi" başarması olasılığını görmeye devam ettiğini ancak, faizlerde yakın zamanda bir indirim öngörmediklerini söyledi.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine geri getirilmesinin birinci öncelikleri olduğunu ve bunda kararlı olmaya devam ettiklerini ifade eden Powell, faiz oranlarının gelecek toplantılarda artırılmasının "mantıklı olabileceğini" değerlendirdiklerini, ancak bunun çok daha yavaş bir hızla yapılması taraftarı olduklarını da vurguladı.

ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Fed Başkanı Jerome Powell’ın yakın zamanda faiz indirimi olmayacağını söylemesi ve ilave faiz artışlarının yapılabileceğini açıklamasının ardından altın fiyatlarında düşüş hızlandı.

Ons altın Fed faiz kararı öncesi 1953 dolar seviyesinde yükseliş gösteriyordu. Fed kararı sonrasında gerileyen ons altın 1939 doları gördü. Ons altın günü 1942 dolardan kapattı.

Gram altın Fed kararı öncesi 1479 liradan işlem görürken, ons altındaki düşüşe bağlı olarak geriledi. 1466 lirayı gören gram altın 1472 liradan kapandı.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın şu dakikalarda 1958 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1954 dolar, en yüksek ise 1962 dolar seviyeleri görüldü.

Gram altın da 1488 liradan işlem görüyor.