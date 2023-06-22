Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD Merkez Bankası’ndan gelen mesajlar para ve emtia piyasalarının odağında olmaya devam ediyor. Fed geçtiğimiz hafta politika faizini sabit tutarak yüzde 5-5.25 aralığına çekmişti.

Geçen hafta Fed toplantısı sonrası piyasalara mesajlar veren Fed Başkanı Jerome Powell bu yıl faiz indirimine gidilmeyeceğinin sinyalini vermişti. Bu gelişmeler sonrasında geçtiğimiz hafta itibarıyla altın fiyatlarında baskı artmıştı.

POWELL’DAN YENİ FAİZ MESAJI

Öte yandan geçtiğimiz gün Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumu basın ile paylaştı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Sunumda, "FOMC'nin neredeyse tüm katılımcıları faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha artırılmasının uygun olacağını düşünüyor. Ancak geçen haftaki toplantıda ne kadar ileri ve hızlı hareket ettiğimizi göz önünde bulundurarak komitenin ek bilgileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmesine izin vermek için hedef aralığı sabit tutmanın ihtiyatlı olacağına karar verdik" dedi.

ONS ALTIN FED ETKİSİYLE 3 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Fed Başkanı Powell’ın ilave faiz artışına işaret eden açıklamaları sonrasında dün akşamüzerine doğru ons altın fiyatında düşüş hızlandı.

Geçtiğimiz güne 1935 dolardan başlayan ons altın 1919 dolara kadar gerileyerek 3 ayın dibini gördü. Ons altın günü 1932 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN DÜN 1453 LİRAYA İNDİ

Çarşamba gününe 1466 liradan başlayan gram altın ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte 1453 liraya kadar geriledi. Gram altın günü 1464 lira seviyesinden tamamladı.

GÖZLER MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARINDA

Öte yandan bugün saat 14.00’te Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasalar Merkez Bankası’ndan bugünkü toplantıda bir faiz artışı bekliyor. Şu an halihazırda politika faizi 8.5 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1932 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1930 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1927 dolar, en yüksek ise 1935 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1464 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1461 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1456 lira, en yüksek ise 1466 lira seviyeleri test edildi.