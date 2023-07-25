Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçen hafta zirve seviyeleri test eden altın fiyatlarında yön yarınki Fed faiz kararı sonrası şekillenecek. Geçtiğimiz haftalarda ABD’den gelen ekonomik verilerin beklentilerden daha iyi bir görünüm sergilemesi piyasalarda risk iştahını artırırken, güvenli liman altının yükselmesine yol açmıştı.

Geçen hafta perşembe günü ABD’de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gelmesinin ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Dolar endeksinin 99’lu seviyelerden yükselişe geçerek 101 seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte altın piyasasında düşüş görülmüştü.

ONS ALTINDA YÖN DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz hafta 1987 dolar ile 2 ayın zirvesini test eden ons altın düşüş göstermişti. Pazartesi gününe 1962 dolardan başlayan ons altın 1953 dolara kadar geriledikten sonra 1954 dolardan kapanmıştı.

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Bugüne 1954 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükseliş göstererek 1961 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1953 dolar, en yüksek ise 1964 dolar seviyeleri test edildi.

PİYASALAR YARINA KİLİTLENDİ

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı yarın saat 21.00’de açıklanacak olan Fed faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25’ten 5.50 seviyesine çıkarması bekleniyor.

Faiz kararıyla birlikte piyasalara verilecek mesajlar büyük önem taşıyor. Temmuz toplantısı Fed’in son faiz artırımı mı olacak, yoksa faiz artırımlarına devam mı edilecek? Piyasalar para politikasına ilişkin ileriye dönük sinyalleri arayacak. Kritik gelişme altın piyasasında yönü tayin edecek.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Haftanın ikinci işlem gününe 1692 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş göstererek 1700 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1687 lira, en yüksek ise 1702 lira seviyeleri görüldü.