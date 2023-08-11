Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz haftadan bu yana düşüş gösteren altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı ons altında görülen aşağı yönlü seyrin etkisiyle birlikte gerilemişti.

ABD ekonomisine yönelik son gelen veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha fazla faiz artışına gidebileceği ihtimalini kuvvetlendirirken, bu durum dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine yol açtı.

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Son günlerde altına olan talebin azalmasıyla birlikte değerli metal satış baskısı altında kaldı ve geçtiğimiz günlerde ons altın 1914 dolara kadar geriledi.

ABD ENFLASYON RAKAMLARI DÜN AÇIKLANDI

Dün yatırımcıların gözü kulağı ABD enflasyon rakamlarındaydı. Saat 15.30’da açıklanan veriye göre temmuzda tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 3.2 oranında artış gösterdi.

Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 3.3 oranında artması yönündeydi.

ABD enflasyon verisi sonrası ons altın ve gram altın yükseldi.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son gününde ons altın 1916 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde ons altında en düşük 1910 dolar, en yüksek ise 1916 dolar seviyeleri görüldü.

Gram altın ise 1666 liradan işlem görüyor.