Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi yükselirken altın piyasası baskı altında kalmıştı.

ONS ALTIN 5 AYIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Ons altın geçen hafta 5 ayın en düşük seviyesini test ettikten sonra yeni hafta itibarıyla toparlanmaya başladı. Haftaya 1889 dolardan başlayan ons altın 1898 dolara kadar yükseldi. Ons altın dün 1894 dolardan kapandı.

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Bugüne 1894 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1900 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1891 dolar, en yüksek ise 1900 dolar seviyeleri test edildi.

PİYASALARIN GÖZÜ JACKSON HOLE’DE

Öte yandan perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole Sempozyumu piyasaların odağında olacak. Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed yetkililerinin faiz politikasına ilişkin piyasalara mesaj vermesi bekleniyor.

GRAM ALTINDA YÖN YUKARI DÖNDÜ

Haftaya 1646 liradan başlayan gram altın 1658 liraya kadar yükseldikten sonra 1653 liradan kapandı.

Bugüne 1654 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1662 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1651 lira, en yüksek ise 1662 lira seviyeleri görüldü.