Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen ekonomik verilerin ardından yükseliş gösteren ons altın fiyatı yeni haftanın ilk iki işlem gününde düşüş gösterdi.

TAHVİL FAİZİ VE DOLAR ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ

Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintisiyle ilgili kararlarının ardından artan petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırırken dolar ve ABD tahvil getirileri yükseldi.

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Geçtiğimiz güne 1938 dolardan başlayan ons altın 1925 dolara kadar geriledikten sonra 1925 dolardan günü tamamladı.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Haftanın ikinci işlem gününe 1667 liradan başlayan gram altın 1644 liraya kadar geriledikten sonra 1657 liradan kapandı.

ALTIN BUGÜN YÜKSELİYOR

Bugüne 1925 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükseliş göstererek 1927 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1924 dolar, en yüksek ise 1928 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın üçüncü işlem gününe 1657 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1661 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1653 lira, en yüksek ise 1662 lira seviyeleri test edildi.