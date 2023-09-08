Altın fiyatlarında son durum ne?

Bu hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükseliş göstermesinin etkisiyle birlikte ons altın fiyatı hafta ortasında düşüş gösterdi.

ALTINDA ‘TAHVİL’ ETKİSİ

Ons altın çarşamba günü 1915 dolara kadar geriledikten sonra ABD 10 yıllık tahvil faizinin gerilemesiyle birlikte toparlanma gösterdi. Perşembe günü 1923 dolara kadar yükselen ons altın 1919 dolardan kapandı.

PİYASALARIN GÖZÜ FED FAİZ KARARINDA

Öte yandan piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak olan faiz kararında olacak.

ESKİ FED YETKİLİSİNDEN FAİZ ARTIŞI ÖNGÖRÜSÜ

Eski St. Louis Fed Başkanı James Bullard perşembe günü yaptığı açıklamada enflasyon rakamlarının bir süre daha inatla yüksek kalma ihtimalinin daha fazla faiz artışı anlamına gelebileceğini söyledi.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 1919 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1925 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1919 dolar, en yüksek ise 1927 dolar seviyeleri görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugüne 1654 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1661 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1653 lira, en yüksek ise 1665 lira seviyeleri test edildi.