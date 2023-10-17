Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı ve gelecek faiz kararlarını yönlendirebilecek konuşması öncesinde ABD doları ve hazine getirilerinin güçlenmesiyle ons altın geriledi.

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Piyasalar, Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmanın Fed'in faiz duruşu hakkında daha fazla netlik sunabileceğini düşünüyor.

ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELER ÖNEMLE TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan geçtiğimiz haftadan bu yana İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar Orta Doğu’daki gerilimi tırmandırmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Orta Doğu’daki en yakın müttefikiyle birlik mesajı vermek ve bölgede çatışmaların tırmanmasını önlemek amacıyla çarşamba günü İsrail’e bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor. İki liderin Gazzeli sivillere insani yardımların ulaştırılması ve siviller için güvenli bölgeler oluşturulması konularını görüşmeleri bekleniyor.

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İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın gündeminde Gazzeli sivillere insani yardımların ulaştırılması vardı. Tüm bu gelişmeler ışığında küresel piyasalar tansiyonun düşeceği beklentisi içine girdi.

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ONS ALTIN DÜN DÜŞTÜ

Haftanın ilk işlem gününe 1932 dolardan başlayan ons altın 1908 dolara kadar geriledikten sonra 1920 dolardan kapandı.

GRAM ALTIN YATAY SEYRETTİ

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı haftaya sakin bir seyirle başladı. 1716 liradan açılan gram altın 1720 lirayı gördükten sonra 1718 liradan günü tamamladı.

BUGÜN PİYASALARDA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 1920 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1912 dolar, en yüksek ise 1921 dolar seviyeleri görüldü.

Bugün 1716 liradan açılan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1722 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1712 lira, en yüksek ise 1725 lira seviyeleri test edildi.