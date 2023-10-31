Altın fiyatlarında son durum ne?

Küresel piyasalarda Orta Doğu’da yaşanan İsrail-Filistin arasındaki savaş fiyatlanırken, altın fiyatları güvenli liman talebiyle yüksek seviyelerde hareket etmeye devam ediyor.

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Geçen hafta cuma günü ons altın fiyatı 2 bin dolar olan psikolojik direnç seviyesinin üzerine çıktı. 2009 dolar ile son 5.5 ayın en yüksek seviyesini test eden ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde geriledi.

ONS ALTIN 2 BİN DOLARIN ALTINDA

Haftanın ilk işlem gününe 2006 dolardan başlayan ons altın 1990 dolara kadar geriledikten sonra 1996 dolardan kapandı.

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Bugüne 1996 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1998 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1990 dolar, en yüksek ise 1999 dolar seviyeleri test edildi.

PİYASALARDA SAVAŞ ENDİŞESİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkesin seçenek olmadığını açıklamasının ardından savaşın bölgeye yayılabileceği endişesi piyasalarda fiyatlanıyor. Bu durum riskli varlıklardan kaçışı tetiklerken, güvenli liman olarak görülen varlıklara talebi artırıyor. Yeni haftada altın fiyatlarında düşüş görülse de mevcut seviye halen oldukça yüksek.

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GRAM ALTIN 1830 LİRAYI AŞTI

Geçtiğimiz güne 1814 liradan başlayan gram altın fiyatında işlem hacmi düşük kaldı. ABD’de hafta sonu olması sebebiyle ons altındaki yatay seyir yurt içinde gram altın fiyatına da yansıdı. 1811 liraya kadar gerileyen gram altın günü 1812 liradan tamamladı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1814 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1817 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1808 lira seviyesi görüldü.

Yurt içi piyasaların kapalı olduğu saat 04.30 sıralarında gram altın fiyatı 1831 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.