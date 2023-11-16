Altın fiyatlarında son durum ne?

Piyasaların gözü kulağı ABD’de salı günü açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 3.2 seviyesine geriledi.

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ABD’de yıllık enflasyonun gerilemesiyle birlikte çekirdek enflasyon da aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşti. Bu gelişme sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi daha fazla süre sabit tutacağı beklentileri kuvvetlendi.

ABD’DE ÜRETİCİ FİYATLARI DA HIZ KESTİ

Öte yandan ABD’de ekim ayı üretici fiyatları verisi açıklandı. Buna göre üretici fiyatları ekimde aylık bazda yüzde 0.5 oranında düşüş gösterdi. Üretici fiyatları ekimde yıllık bazda yüzde 2.2 seviyesinden yüzde 1.3’e indi.

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ABD’de tüketici fiyatlarının ardından üretici fiyatlarının da düşüş göstermesi ülkede enflasyonun ilerleyen süreçte daha fazla gerileyebileceğini gösteriyor.

ONS ALTIN DÜN 1975 DOLARDAN DÖNDÜ

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Geçtiğimiz güne 1963 dolardan başlayan ons altın 1975 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra düşüşe geçti. 1955 doları gören ons altın günü 1959 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN DÜN 1820 LİRAYI GÖRDÜ

Dün 1803 liradan açılan gram altın 1820 lira seviyesine kadar yükseldikten sonra günü 1801 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1959 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1967 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1956 dolar, en yüksek ise 1967 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1806 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1814 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1803 lira, en yüksek ise 1815 lira seviyeleri test edildi.