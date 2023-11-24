Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD’de enflasyonun yıllık bazda beklentilerin üzerinde düşüş göstermesi ve ülkede çekirdek enflasyonun da gerileme kaydetmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarını sonlandırdığı yönündeki beklentiler kuvvetlendi.

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Fed beklentilerine paralel olarak piyasalarda pozitif hava hakim oldu. Dolar küresel çapta gerilerken, ons altın 2 bin dolar olan psikolojik eşiğin üzerine çıktı. Gram altın da 1858 liraya çıkarak yeni rekor kırdı. Daha sonra ons altın ve gram altında düşüşler görüldü.

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MERKEZ BANKASI DÜN FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Merkez Bankası faiz kararını dün saat 14.00’te açıkladı. Banka politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40 seviyesine çıkardı. Piyasalarda beklenti politika faizinin 250 baz puan artırılması yönündeydi.

Dün güne 1845 liradan başlayan gram altın faiz kararı sonrası yatay seyretti.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son gününde ons altın 1993 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1991 dolar, en yüksek ise 1994 dolar seviyeleri görüldü.

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Gram altın da şu dakikalarda 1851 liradan işlem görüyor.