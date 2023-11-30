Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl daha fazla faiz artırmayacağı ve önümüzdeki yıl mayıs ayına kadar da bir faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler piyasalarda olumlu fiyatlamalara yol açtı.

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FED ÜYELERİNDEN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

ABD’de açıklanan ekonomik verilerin beklentilerden daha iyi gelmesiyle birlikte Fed öngörüleri de piyasalarda fiyatlamaya devam ediyor. Bu hafta Fed yetkililerinden yapılan açıklamada aralık ayında bir artış olmayacağı beklentisi kuvvetlendi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in faiz oranlarını çok uzun süre çok yüksek tutması konusunda "kesinlikle" bazı endişeleri olduğunu söyledi. Goolsbee, enflasyon %2'ye ulaştığında Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerekeceğini vurguladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise enflasyonda olumlu gidişatın durması halinde faiz artışlarını desteklemeye istekli olduğunu söyledi ancak gelecek ayki faiz toplantısında bir artışı desteklediği yönünde bir mesaj vermedi.

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ONS ALTIN 6 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz gün 2041 dolardan açılan ons altın 2052 dolara kadar yükselerek 6 ayın zirvesini test etti. Ons altın günü 2044 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN TARİHİ REKOR KIRDI

Ons altındaki sert yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının rekor kırmasına yol açtı. Dün 1895 liradan açılan gram altın 1907 lirayı görerek tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altın günü 1896 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2044 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda sakin seyrederek 2043 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2041 dolar, en yüksek ise 2047 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1900 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1901 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1897 lira, en yüksek ise 1905 lira seviyeleri test edildi.