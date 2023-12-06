Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında faizi sabit tutacağı ve mart ayına kadar bir faiz indirimine gideceği beklentileri para ve emtia piyasalarında fiyatlamaları etkiledi.

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Piyasalar şu anda 2024 yılının ilk çeyreğine kadar bir faiz indirimini fiyatlarken, altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde rekor seviyelere ulaşmıştı.

ALTIN FİYATLARI REKORDAN DÖNDÜ

Pazartesi günü ons altın 2148 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederken, gram altın 1997 lira seviyesini test etmişti. Zirve seviyeleri gördükten sonra hızla geri çekilen altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekmişti.

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Ons altında geçtiğimiz günkü düşüş dikkat çekti. 2009 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın 2019 dolar seviyesinden günü tamamladı.

Dün 1887 liradan açılan gram altın 1867 liraya kadar geriledikten sonra 1872 liradan kapandı.

BUGÜN PİYASADA YÜKSELİŞ HAKİM

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Haftanın üçüncü işlem gününe 2019 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2031 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2017 dolar, en yüksek ise 2035 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1874 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli seyrederek 1889 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1870 lira, en yüksek ise 1894 lira seviyeleri test edildi.