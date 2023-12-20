Altın fiyatlarında son durum ne?

Piyasalarda yön geçtiğimiz hafta Fed faiz kararı sonrasında şekillendi. Fed beklentiler dahilinde politika faizinde değişikliğe gitmezken, 2024 yılında 3 faiz indirimi öngördü. Faiz indirimlerinin büyüklüğü ise toplam 75 baz puan olarak açıklandı.

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Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell faiz oranlarında tepe noktaya yakın olduklarını söyledi. Bu gelişme ile piyasalar daha fazla faiz artırımı olmayacağı ve gelecek sene mart ve mayıs aylarına ilişkin faiz indirimi ihtimallerini fiyatlamaya başladı.

FED ÜYELERİNDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Şu anda halihazırda faiz indirimini fiyatlayan piyasalara karşın Fed üyeleri aceleci olunmaması gerektiğine dair uyarılarda bulunuyor. Fed üyesi Raphael Bostic’e göre gelecek yıl faizleri indirmek için aciliyet oluşmayacak. Atlanta Fed Başkanı Bostic, bir sonraki politika adımını değerlendirirken ABD merkez bankasının kararlı ve sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Fed üyelerinin 2024’te medyan tahmin olarak üç faiz indirimi beklentisine karşılık Bostic iki faiz indirimi bekliyor.

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Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun düşmeye devam etmesi durumunda faizleri indirmeyi değerlendirebileceklerini söyledi. Barkin gelecek yıl kaç faiz indirimi beklediği sorusunu ise yanıtlamadı.

ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Fed üyelerinden yapılan açıklamalara rağmen piyasalarda olumlu fiyatlamalar sürüyor. Geçtiğimiz güne 2026 dolardan başlayan ons altın 2047 dolara kadar yükseldikten sonra 2040 dolardan kapandı.

Dün 1892 liradan açılan gram altın 1914 liraya kadar yükseldi. Gram altın günü 1907 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2040 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2042 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2036 dolar, en yüksek ise 2042 dolar seviyeleri görüldü.

Bugün 1908 liradan açılan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1911 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1904 lira, en yüksek ise 1911 lira seviyeleri test edildi.