Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz yılı yükselişle tamamlayan altın fiyatları yeni yılın ilk günlerine de hareketli girdi. Haftaya 2062 dolardan başlayan ons altın 2030 dolar seviyesine kadar geriledi. Dün gram altın fiyatı da 1940 lira seviyesine kadar düştü.

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FED TUTANAKLARINDA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Öte yandan geçtiğimiz gün piyasaların gözü kulağı Fed’in aralık ayı toplantısının tutanaklarındaydı. Toplantı tutanaklarında para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalacağı öngörüldü. Yetkililer 2024’te faiz indiriminin mümkün olduğunu belirtti. Tutanaklarda erken faiz indirimine gidilebileceğine yönelik bir mesaj gelmemesi dikkat çekti.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altın için bugün direnç noktası olarak 2048-2050 dolar aralığını gösteriyor. Buranın aşılamaması halinde 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 2012 dolara doğru bir gerileme olabileceğini de ifade ediyor. 2050 doların geçilmesi halinde ise 2064-2077 dolar bandı yeniden hedeflenecek.

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Capital.com Analisti Kyle Rodda, son birkaç gündür altın fiyatları için belirleyici faktörün bu yıla ilişkin faiz indirimi beklentilerinin azalması olduğunu ve bunun önümüzdeki birkaç gün içinde de geçerli olmaya devam edeceğini söyledi.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 2041 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2047 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2040 dolar, en yüksek ise 2048 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın dördüncü gününe 1954 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1960 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1951 lira, en yüksek ise 1962 lira seviyeleri test edildi.