Altın fiyatlarında son durum ne?

Piyasalarda yönü ABD’den gelen gelişmeler tayin etmeye devam ediyor. Aralık ayının ortalarından sonra Fed’in 2024 yılında 3 kez 75 baz puanlık faiz indirimi öngörmesiyle birlikte piyasalarda mart ayına kadar bir olası faiz indirimi ihtimali fiyatlanmıştı. Ancak bu beklentiler cuma gününden sonra azalmaya başladı.

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Cuma günü ABD’de aralık ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Kritik veri beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ABD’de istihdam piyasasının güçlü seyretmesi Fed’in faiz oranlarını daha fazla süre yüksek tutabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu gelişmeler Fed’in mart ayında olası bir faiz indirimine gitme ihtimalini düşürdü. Altın fiyatları bu gelişmenin etkisiyle birlikte düşüş kaydetti.

PİYASALARDA GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Altın yatırımcılarının gözü kulağı yarın açıklanacak olan aralık ayı ABD enflasyonunda olacak. ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 0.1 puan artışla 3.2 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Aylık enflasyonun ise yüzde 0.2 oranında artması öngörülüyor. Kritik enflasyon verisi altın fiyatlarında yönü tayin edecek.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2028 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2029 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2025 dolar, en yüksek ise 2032 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1951 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1956 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1949 lira, en yüksek ise 1959 lira seviyeleri test edildi.