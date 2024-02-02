Altın fiyatlarında son durum ne?

Fed politika faizini %5,25 ile %5,5 arasında sabit tuttu. Fed faiz kararı sonrasında piyasalar faiz indiriminin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyordu. Fed Başkanı Jerome Powell faiz indirimi ile ilgili kritik mesajlar verdi.

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Powell çarşamba günü yaptığı açıklamada enflasyonun daha kalıcı olması halinde Fed'in faiz indiriminde daha yavaş davranabileceğini ya da süreci uzatabileceğini söyledi. Powell’ın faiz indiriminin bu yıl olabileceğini ancak bunun yakın zamanda olmayacağını söylemesi ile birlikte piyasalar dalgalandı.

MART AYINDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALDI

Piyasalar Fed'in 19-20 Mart'taki bir sonraki toplantısında faiz oranlarını düşüreceğine yaklaşık %50 ihtimal veriyordu. Ancak Powell çarşamba günü yaptığı açıklamada yetkililerin mart ayında bir faiz indiriminin olası olduğunu düşünmediklerini belirtti. Powell, "Komitenin mart toplantısına kadar faiz indirimini haklı çıkaracak bir güven seviyesine ulaşacağını sanmıyorum, ancak bunu göreceğiz" dedi.

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FAİZ KARARI SONRASI ONS ALTIN GERİLEDİ

Faiz kararı öncesinde 2056 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın karar sonrası 2031 dolara kadar geriledi. Ardından toparlanma gösteren ons altın günü 2033 dolardan kapattı.

Ons altın bugün 2055 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2051 dolar, en yüksek ise 2056 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA REKOR

Haftanın son işlem gününde gram altın 2013 liradan işlem görüyor.