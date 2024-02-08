Altın fiyatlarında son durum ne?

Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artmasının ardından altın fiyatlarında sert düşüşler görülmüştü. Daha sonrasında ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi konusunda aceleci olmayacaklarını söylemesi ile birlikte pazartesi günü altında baskı artmıştı.

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Ons altın pazartesi günü 2014 dolara kadar gerilerken, gram altın 1972 lirayı görmüştü. Haftanın kalanında ise altın fiyatları daha sakin bir seyir izledi.

FED CEPHESİNDEN DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Öte yandan Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz indirimleri konusunda 'sabırlı' olmanın mantıklı olduğunu söyledi.

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Barkin çarşamba günü Washington D.C. Ekonomi Kulübü etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Dürüst olmak gerekirse, benim tahminim belirsiz. Bu yüzden sabırlı olmanın makul bir fikir olduğunu düşünüyorum" dedi.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2034 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2033 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2031 dolar, en yüksek ise 2038 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2001 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 1999 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1996 lira, en yüksek ise 2005 lira seviyeleri test edildi.