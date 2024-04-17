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Uzmanpara Altın fiyatlarında son durum ne?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatlarında son durum ne?

Rekor seviyelerden gerileyen altın fiyatları yeni haftada oldukça hareketli bir seyir izledi. Peki piyasalarda bugün son durum ne? İşte detaylar...

17.04.2024 - 09:18 |
Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentiler, Orta Doğu’da İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimler şekillendiriyor. Cuma günü ons altın ve gram altın fiyatı tarihi rekor seviyeleri test ettikten sonra gerilemişti.

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Cuma günü ons altın 2431 doları gördükten sonra gerileyerek haftayı 2343 dolardan kapattı. 2529 liraya kadar yükselerek rekor kıran gram altın fiyatı sonrasında gerileyerek haftayı 2438 liradan kapattı.

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yeniden yukarı yönlü seyretti. Ons altın 2387 dolara kadar yükselirken, gram altın 2488 lira seviyesini test etti.

BUGÜN ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Ons altın bugün 2380 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2378 dolar, en yüksek ise 2387 dolar seviyeleri test edildi.

Yeni günde gram altın ise 2491 liradan işlem görüyor.

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