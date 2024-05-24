Altın fiyatlarında son durum ne?

Ons altın pazartesi günü 2450 dolar ile rekor kırdıktan sonra haftanın kalan günlerinde düşüş gösterdi. Ons altın 2375 dolara kadar indi. Gram altın da ons altındaki düşüşe bağlı olarak 2459 lira seviyesine kadar geriledi.

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FED TUTANAKLARINDA DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 30 Nisan-1 Mayıs toplantısına ait tutanakları yayınlandı. Tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz indirimi için yeterince güveni olmadığı sinyali verdi.

Fed’in toplantı tutanakları, yetkililerin enflasyon konusunda endişeli olduğunu ve bazı üyelerin enflasyon risklerinin artması durumunda para politikasında sıkılaşmaya gitmeye hazır olduğunu gösterdi.

PİYASADA BUGÜN SON DURUM NE?

Haftanın son gününde ons altın 2340 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2325 dolar, en yüksek ise 2347 dolar seviyeleri görüldü.

Gram altın da şu dakikalarda 2424 liradan işlem görüyor.