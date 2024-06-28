Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarında son haftalarda sert hareketler dikkat çekiyor. Geçen hafta cuma günü sert düşüş gösterdikten sonra pazartesi günü yükselen altın fiyatları salı ve çarşamba günleri yeniden aşağı yönlü seyretti. Çarşamba günü piyasada görülen aşağı yönlü hareketler dikkat çekti.

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FED BAŞKAN YARDIMCISINDAN FAİZ YORUMU

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen mesajlar da piyasaların odağındaydı. Fed Başkan Yardımcısı Lisa Cook, ekonominin performansının beklentilerini karşılaması halinde Fed'in indirime gitme yolunda olduğunu söyledi, ancak Fed'in ne zaman harekete geçebileceğini söylemekten kaçındı.

PİYASADA BUGÜN SON DURUM NE?

Haftanın son gününde ons altın şu dakikalarda 2320 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2319 dolar, en yüksek ise 2328 dolar seviyeleri görüldü.

Gram altın da yeni günde 2461 liradan işlem görüyor.