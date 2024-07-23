Altın fiyatlarında son durum ne?

Piyasalarda gözler ABD’den gelecek olan ekonomik verilerde ve ABD seçim sürecine ilişkin gelişmelerde olmaya devam ediyor.

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Ons altın şu sıralarda 2408 dolardan işlem görüyor. Analistler bugün için ilk direnç olarak 2417 doları işaret ederken, destek noktası olarak da 2381 doları gösteriyor.

Gram altın şu sıralarda yükselerek 2550 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2525 lira, en yüksek ise 2550 lira seviyeleri test edildi.

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City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson, “Altın şimdilik 2.400 dolar civarında oldukça rahat görünüyor, bu nedenle GSYH'ye doğru küçük bir sıçrama şansı var. Ancak, büyüme yukarı yönlü bir sürpriz yaparsa, mevcut ortamda altının hala 2.360 doların üzerinde tutunabileceğini düşünüyorum” dedi.

Siyasi cephede ise ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yeterli sayıda Demokrat delegenin kendisini destekleme sözü vererek adaylık yolunu açmasının ardından ilk kez bir başkan adayı olarak Wisconsin eyaletinde kampanya yürütecek.