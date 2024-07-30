Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları, yatırımcıların bu haftaki Fed politika toplantısında eylül ayı için faiz indirimi işaretleri verileceği beklentisi ile hafif yükseldi.

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Ons altın şu sıralarda 2389 dolar ile yükseliş gösterirken, gram altın fiyatı 2542 lira ile toparlanıyor.

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Fed'in çarşamba günü sona erecek iki günlük toplantının sonunda faiz oranlarını sabit tutması, ancak enflasyonun %2 hedefine yaklaştığını kabul ederek Eylül ayı gibi erken bir tarihte politika gevşemesine kapı açması bekleniyor.

Yatırımcılar ayrıca cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu başta olmak üzere bu hafta açıklanacak bir dizi istihdam verisini de takip edecek. İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın politika toplantıları da bu hafta yapılacak.