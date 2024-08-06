Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı piyasaların odağındaydı.

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Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı. ABD’de zayıf gelen ekonomik veriler resesyona işaret etti.

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Öte yandan Orta Doğu’daki gelişmeler bölgede jeopolitik riskleri tırmandırdı. Küresel risklerin arttığı bu dönemde özellikle dünya borsalarında sert satışlar görüldü. Kripto paralarda kayıp hızlandı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları da yeni haftada aşağı yönlü bir seyir izledi. Haftaya 2444 dolardan başlayan ons altın 2364 dolar seviyesini test etti. Ons altın dün 2410 dolardan kapandı.

Bugüne 2410 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2396 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2388 dolar, en yüksek ise 2418 dolar seviyeleri test edildi.

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Yeni güne 2585 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2588 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2567 lira, en yüksek ise 2610 lira seviyeleri görüldü.