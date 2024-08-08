Altın fiyatlarında son durum ne?

ABD’den son gelen ekonomik verilerin resesyona işaret etmesiyle piyasalar hareketlendi. ABD’de iş gücü verilerinin beklentilerin altında kalması resesyon ihtimalini kuvvetlendirdi.

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Goldman Sachs’ın ardından JP Morgan da ABD resesyon ihtimalinin arttığı görüşünü paylaştı. Bankanın Bruce Kasman’ın da aralarında olduğu ekonomistlerine göre ABD’de resesyon ihtimali yüzde 25’ten yüzde 35’e yükseldi. Ekonomistler, “ABD’den gelen haberler iş gücü talebinde beklenenden daha keskin bir zayıflamaya ve iş gücü kaybının erken sinyallerine işaret ediyor” dedi.

ALTIN FİYATLARINDA BASKI ARTTI

Haftaya 2444 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü 2379 dolar seviyesine kadar geriledi. Pazartesi günü 2609 liradan açılan gram altın çarşamba günü 2561 lirayı gördü.

BUGÜN FİYATLAR NE DURUMDA?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2382 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2400 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2381 dolar, en yüksek ise 2400 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2561 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2585 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2561 lira, en yüksek ise 2588 lira seviyeleri test edildi.